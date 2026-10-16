المؤتمرنت -

العدو يشن أكثر من 100 غارة على 10 محافظات

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن طيران العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 101 غارةً جويةً وصاروخ.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الضالع وتعز والحديدة وذمار ومأرب وصعدة والجوف وعمران ولحج من خلال طائرات "F-15" وتايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران، وخلّفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال.



وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا ألفان و489 غارة جوية وصاروخًا.