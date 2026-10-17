الإثنين, 19-أكتوبر-2026 الساعة: 09:05 ص - آخر تحديث: 01:10 ص (10: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
14 أكتوبر.. من مقاومة الاستعمار إلى معركة السيادة
توفيق عثمان الشرعبي
ثورة 14 أكتوبر.. إرادة وطن وشعب لا يُهزم
عبد السلام الدباء*
وضحى أكتوبر فيه رفضنا
يحيى علي نوري
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
يحيى علي الراعي*
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قاسم محمد لبوزة*
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - الاتصالات تُدين استهداف أبراجها ومحطاتها

الاتصالات تُدين استهداف العدو السعودي لشبكاتها ومنشآتها

المؤتمرنت -
الاتصالات تُدين استهداف العدو السعودي لشبكاتها ومنشآتها
أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأشد العبارات الاستهداف المستمر والمتعمّد من قبل طيران العدو السعودي لمحطات وأبراج وشبكات ومنشآت الاتصالات في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

وأكدت وزارة الاتصالات في بيان صادر عنها، أن الاعتداءات الغاشمة، تتسبب في تدمير ممنهج للبنية التحتية، وسقوط ضحايا مدنيين، فضلًا عن حرمان المواطنين من خدمات أساسية ترتبط بصورة مباشرة بحياتهم وسلامتهم ومعيشتهم اليومية.

وأوضحت أن غارات طيران العدو السعودي خلال التصعيد الأخير منذ الأسبوع الأول من أغسطس الماضي حتى اليوم، أسفر عن خروج وتوقف 902 مواقع ومحطة تابعة لقطاع الاتصالات عن الخدمة.

واعتبرت، الجرائم المتجددة امتدادًا لسلسلة الاستهداف الإجرامي والتدمير الممنهج الذي يمارسه العدو السعودي ضد قطاعي الاتصالات والبريد لأكثر من 11 عامًا؛ تعرضا حتى نهاية العام 2025م لأكثر من ألفين و764 غارة، أسفرت عن ارتقاء 80 شهيدًا من كوادر القطاعين، وتدمير أكثر من ألف و104 منشأة تدميرًا كليًا وجزئيًا وحرمان الشعب اليمني في معظم مناطق الجمهورية من خدمات الاتصالات.

وجدّدت وزارة الاتصالات تأكيدها على أن قطاع الاتصالات هو قطاع مدني خدمي بحت يقدم خدماته لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء أو تمييز، وتخدم منشآته؛ الأسر، والمستشفيات، والمؤسسات التعليمية، والفرق الإنسانية والإغاثية، والأنشطة الاقتصادية، كما تشكل وسيلة حيوية لطلب النجدة والتواصل الإنساني، لا سيما في ظل ظروف الحرب والحصار.

وأكدت أن الادعاءات الكاذبة من قبل جهات تابعة للعدو السعودي، ما هي إلا ذرائع ومبررات لاستهداف هذا القطاع الخدمي المهم، وعزل الشعب اليمني عن العالم تمهيدًا لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات اللا إنسانية بعيدًا عن الرأي العام.

ولفت البيان، إلى أن اعتداءات العدو السعودي، تعكس بشكل جلي السلوك الإجرامي للعدو الخبيث في تدمير مقومات الحياة في اليمن لارتكاب الجرائم الإنسانية وسط صمت مخزٍ من المجتمع الدولي بكافة منظماته بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU".

وحمّلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العدو السعودي مسؤولية التمادي في استهداف شبكات الاتصالات، وعواقب وتبعات أي استهداف لقطاع الاتصالات ومنشآته وبنيته التحتية وما ينجم عن ذلك.

كما أكدت أنه بالرغم من حجم التدمير، فإن الاعتداءات لن تكسر إرادة الشعب اليمني، ولن تُثني كوادر القطاع عن أداء واجبهم الوطني والإنساني، وسيبقى ميدان البناء والترميم وإعادة التشغيل ساحةً للصمود والثبات، وستظل خدمة المواطنين وحقهم الأصيل في الاتصال أمانة لا تراجع عنها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: رباعية ريال مدريد تعيده ثالثاً في الليغا
رياضة: مادويكي ينقذ أرسنال من فخ نوتنغهام
ثقافة: تدريب متقدم لـ20 صحفيا يمنيا في الصحافة الاستقصائية
محافظات: العدو يشن غارتين على الشمايتين بتعز
فنون ومنوعات: هيا مرعشلي تتعرض لموقف محرج
علوم وتقنية: 5 خرافات عن شرب الماء.. لا تصدّقوها
عربي ودولي: 74,475 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيّرات
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: إسقاط طائرة سعودية جديدة
أخبار: العدو يرتكب مجزرة في سحار بصعدة
رياضة: برشلونة يفترس بيتيس بخماسية
اقتصاد: الذهب يسجل خسارة أسبوعية
رياضة: باريس يحقق انتصاره الرابع
أخبار: صنعاء تسقط طائرة أباتشي سعودية
رياضة: ناشئو اليمن يستهلون كأس الخليج بالفوز
رياضة: السيتي يهيمن وليفربول يعود
أخبار: العدو يستهدف 6 محافظات بـ53 غارة
أخبار: لبوزة يعزي باستشهاد الشيخ البارق
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74469
أخبار: شهداء وجرحى بغارات عدوانية على مقبنة
أخبار: تسجيل 3 هزات خفيفة غرب خليج عدن
أخبار: صنعاء تعلن الإفراج عن 159 أسيراّ
أخبار: قصف سعودي جديد يستهدف صعدة
اقتصاد: النفط يرتفع أكثر من 3%
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026