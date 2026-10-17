المؤتمرنت -

الاتصالات تُدين استهداف العدو السعودي لشبكاتها ومنشآتها

أدانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأشد العبارات الاستهداف المستمر والمتعمّد من قبل طيران العدو السعودي لمحطات وأبراج وشبكات ومنشآت الاتصالات في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.



وأكدت وزارة الاتصالات في بيان صادر عنها، أن الاعتداءات الغاشمة، تتسبب في تدمير ممنهج للبنية التحتية، وسقوط ضحايا مدنيين، فضلًا عن حرمان المواطنين من خدمات أساسية ترتبط بصورة مباشرة بحياتهم وسلامتهم ومعيشتهم اليومية.



وأوضحت أن غارات طيران العدو السعودي خلال التصعيد الأخير منذ الأسبوع الأول من أغسطس الماضي حتى اليوم، أسفر عن خروج وتوقف 902 مواقع ومحطة تابعة لقطاع الاتصالات عن الخدمة.



واعتبرت، الجرائم المتجددة امتدادًا لسلسلة الاستهداف الإجرامي والتدمير الممنهج الذي يمارسه العدو السعودي ضد قطاعي الاتصالات والبريد لأكثر من 11 عامًا؛ تعرضا حتى نهاية العام 2025م لأكثر من ألفين و764 غارة، أسفرت عن ارتقاء 80 شهيدًا من كوادر القطاعين، وتدمير أكثر من ألف و104 منشأة تدميرًا كليًا وجزئيًا وحرمان الشعب اليمني في معظم مناطق الجمهورية من خدمات الاتصالات.



وجدّدت وزارة الاتصالات تأكيدها على أن قطاع الاتصالات هو قطاع مدني خدمي بحت يقدم خدماته لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء أو تمييز، وتخدم منشآته؛ الأسر، والمستشفيات، والمؤسسات التعليمية، والفرق الإنسانية والإغاثية، والأنشطة الاقتصادية، كما تشكل وسيلة حيوية لطلب النجدة والتواصل الإنساني، لا سيما في ظل ظروف الحرب والحصار.



وأكدت أن الادعاءات الكاذبة من قبل جهات تابعة للعدو السعودي، ما هي إلا ذرائع ومبررات لاستهداف هذا القطاع الخدمي المهم، وعزل الشعب اليمني عن العالم تمهيدًا لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات اللا إنسانية بعيدًا عن الرأي العام.



ولفت البيان، إلى أن اعتداءات العدو السعودي، تعكس بشكل جلي السلوك الإجرامي للعدو الخبيث في تدمير مقومات الحياة في اليمن لارتكاب الجرائم الإنسانية وسط صمت مخزٍ من المجتمع الدولي بكافة منظماته بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU".



وحمّلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العدو السعودي مسؤولية التمادي في استهداف شبكات الاتصالات، وعواقب وتبعات أي استهداف لقطاع الاتصالات ومنشآته وبنيته التحتية وما ينجم عن ذلك.



كما أكدت أنه بالرغم من حجم التدمير، فإن الاعتداءات لن تكسر إرادة الشعب اليمني، ولن تُثني كوادر القطاع عن أداء واجبهم الوطني والإنساني، وسيبقى ميدان البناء والترميم وإعادة التشغيل ساحةً للصمود والثبات، وستظل خدمة المواطنين وحقهم الأصيل في الاتصال أمانة لا تراجع عنها.

