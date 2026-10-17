المؤتمرنت -

العدو يستهدف 6 محافظات بـ53 غارة

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن طيران العدو السعودي شن 53 غارة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وإب ولحج وصعدة وعمران من خلال طائرات "F-15" وتايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف وخلّفت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى جلّهم نساء وأطفال.



وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا ألفان و542 غارة جوية وصاروخًا.

