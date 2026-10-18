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المؤتمر نت - ارتكب طيران العدو السعودي، اليوم الأحد، مجزرة جديدة بعد قصفه منزلاً مأهولاً بالسكان في مديرية سحار بمحافظة صعدة

العدو يرتكب مجزرة في سحار بصعدة

المؤتمرنت -
العدو يرتكب مجزرة في سحار بصعدة
ارتكب طيران العدو السعودي، اليوم الأحد، مجزرة جديدة بعد قصفه منزلاً مأهولاً بالسكان في مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي أن العدو السعودي استهدف بغارة منزل المواطن علي القحم في منطقة الطويلة بمديرية سحار، ما أدى إلى استشهاد تسعة وإصابة 16 آخرين أغلبهم نساء وأطفال.. مشيراً إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية.

وأكد المصدر أن هذه الجريمة تكشف إجرام النظام السعودي وإمعانه في ارتكاب الجرائم المروعة بحق النساء والأطفال.. لافتا إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى آلاف الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق الشعب اليمني على مدى 12 عاماً.








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