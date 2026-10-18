المؤتمرنت -

غارات عدوانية كثيفة على هذه المحافظات

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن طيران العدو السعودي شن 110 غارات جوية وصواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وعمران وحجة وصعدة والجوف والضالع ومأرب من خلال طائرات "F-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران.



وأكد أن غارات وصواريخ العدو السعودي خلّفت أكثر من 30 شهيدًا وجريحًا جلّهم من النساء والأطفال، مبينًا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا ألفان و652 غارة جوية وصاروخًا.