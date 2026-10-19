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المؤتمر نت - ويمتد تأثيره لاحقاً ليشمل خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

منخفض جوي مرتقب ورياح شديدة

المؤتمرنت -
منخفض جوي مرتقب ورياح شديدة
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بأن تحليل خرائط الطقس المختلفة ومتابعة صور الاقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية ونشرة المركز الإقليمي الهندي لمراقبة الأعاصير يلاحظ وجود منطقة ضغط جوي منخفض جنوب غرب بحر العرب.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن يتحول إلى منخفض جوي مداري خلال الـ12ساعة القادمة ويتحرك باتجاه غرب - شمال غرب موقعه.

وأشار إلى أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ترافقها رياح هابطة شديدة على أرخبيل سقطرى خلال اليومين القادمين ويمتد تأثيره لاحقاً ليشمل خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المحتمل هبوب رياح شديدة تتراوح سرعتها بين 18 - 28 عقدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى.

ونبه المركز الصيادين وربابنة السفن بعدم المغامرة والإبحار حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

كما نبه المواطنين قاطني أرخبيل سقطرى من العواصف الرعدية ومن التواجد في ممرات السيول.








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