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أخبار
المؤتمر نت - ست عمليات عسكرية نوعية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، العملية

قصف يمني نوعي يستهدف عمق العدوان

المؤتمرنت -
قصف يمني نوعي يستهدف عمق العدوان
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ست عمليات عسكرية نوعية داخل العمق السعودي خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أنها نفذّت بعون الله تعالى خلال الـ48 ساعة الماضية ست عمليات عسكرية نوعية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، العملية الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع على مرحلتين وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة.

وأشارت إلى أن العملية الثانية استهدفت حقل الشيبة النفطي وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله وأدت إلى نشوب حرائق في المواقع المستهدفة، فيما استهدفت العملية الثالثة مطار خالد في الرياض على ثلاث مراحل وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله.

ولفت البيان إلى أن العملية الرابعة استهدفت مطار أبها الدولي ورادارات تابعة للعدو السعودي في جبلي الحصن والرحمة وقاعدة خميس مشيط الجوية على ثلاث مراحل وكانت الإصابات مباشرة بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وأضرار في القاعدة الجوية، بينما استهدفت العملية الخامسة معسكر قوة الواجب البحرية السعودية وكانت الإصابة دقيقة وخلّفت قتلى وجرحى في قوات العدو السعودي.

وأفاد بأن العملية السادسة استهدفت رادارا للعدو السعودي في بئر عسكر، وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تدمير الرادار بفضل الله، مشيرًا إلى أن العمليات تأتي في إطار الرد على العدوان السعودي الذي يستهدف بلدنا وشن خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من 200 غارة جوية وصاروخ استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وخلفت عشرات الشهداء والجرحى جلهم نساء وأطفال ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا أكثر من 2700 غارة جوية وصاروخ.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في العمليات العسكرية باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.









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