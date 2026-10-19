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المؤتمر نت - دعا عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى عدم الاستجابة لدعوات السعودية ومرتزقتها المأجورين للتجنيد والتحشيد

بن حبتور يدعو إلى عدم الاستجابة لدعوات السعودية

المؤتمرنت -
بن حبتور يدعو إلى عدم الاستجابة لدعوات السعودية
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور أن الاستهدافات الأخيرة من قبل الجيش اليمني المجاهد للتحشيدات السعودية في السقيا ورأس العارة ومعسكر العلم، وما أُعلن عن سقوط قتلى وجرحى جراءها، تكشف خطورة استمرار الزج بأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في أتون المواجهات العسكرية خدمةً لأجندات خارجية.

ودعا الدكتور بن حبتور في تصريح صحفي، أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى عدم الاستجابة لدعوات السعودية ومرتزقتها المأجورين للتجنيد والتحشيد، وعدم السماح بتحويل أبنائهم إلى وقود لحروب لا تخدم مصالحهم الوطنية والشخصية.

كما أكد أن دماء أبناء هذه المحافظات أغلى من أن تُستباح في صراعات يمكن تجنبها، وأن حماية الجنوب وأهله تقتضي تحييده عن التحركات والتحشيدات السعودية، وصون الأرواح، وتغليب المصلحة الوطنية على حسابات التدخل الخارجي.








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