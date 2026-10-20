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المؤتمر نت - هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ترافقها رياح هابطة شديدة وانخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية نتيجة

تحذير هام للصيادين وقاطني أرخبيل سقطرى

المؤتمرنت -
تحذير هام للصيادين وقاطني أرخبيل سقطرى
ذكر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن أن خرائط الطقس المختلفة ومخرجات النماذج العددية وصور الأقمار الاصطناعية ونشرة المركز الإقليمي الهندي لمراقبة الأعاصير، تشير إلى تحرك منطقة الضغط الجوي الملحوظة المتمركزة جنوب غرب بحر العرب في اتجاه غرب -شمال غرب.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ترافقها رياح هابطة شديدة وانخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية نتيجة غزارة الأمطار على أرخبيل سقطرى.

ويمتد تأثيرها لاحقاً ليشمل المياه الإقليمية الشرقية وخليج عدن وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المحتمل هبوب رياح شديدة تتراوح سرعتها بين 18 - 28 عقدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن بعدم المغامرة والإبحار حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن.

كما حذر المواطنين قاطني أرخبيل سقطرى من العواصف الرعدية ومن التواجد في ممرات السيول.








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