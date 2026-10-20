المؤتمرنت -

توثيق عملية تطهير جبل "هان" الاستراتيجي غرب مدينة تعز

وزّع الإعلام الحربي اليوم، مشاهد نوعيّة لطرد تحشيدات العدو السعودي من جبل "هان" الاستراتيجي غرب مدينة تعز.



ووثقت المشاهد تفاصيل العملية التي بدأت بتمهيدٍ ناري كثيف بالمدفعية والتمشيط بقذائف الدبابات والإحكام الناري الكبير.



كما وثقت المشاهد اقتحام أبطال القوات المسلحة لقمة جبل هان الاستراتيجي والسلسلة الجبلية المرتبطة به، وطرد تحشيدات العدو السعودي التي كانت متمركزة في السلسلة الجبلية وأسر عدد منهم واغتنام كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات.



وتكمن أهمية السيطرة على هذا الجبل في حماية خط التغذية الرئيسي للمدينة "طريق الضباب" وقطع خطوط الإمداد والتسلل لأيّ قوات معادية، فضلاً عن منح القوة المتمركزة فيه أفضلية تكتيكية لإدارة العمليات العسكرية في كامل القطاع الغربي للمحافظة وتأمين عمقها الاستراتيجي.