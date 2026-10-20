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المؤتمر نت - فرّط المنتخب اليمني للناشئين في فوز ثمين خلال الدقائق الأخيرة، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 أمام نظيره السعودي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية

منتخب اليمن يفرّط بالفوز في الدقائق الأخيرة أمام السعودية

المؤتمرنت -
منتخب اليمن يفرّط بالفوز في الدقائق الأخيرة أمام السعودية
فرّط المنتخب اليمني للناشئين في فوز ثمين خلال الدقائق الأخيرة، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 أمام نظيره السعودي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً لكرة القدم.

تقدم ناشئو اليمن بهدف عن طريق محمد صادق عزيز في الدقيقة 31، قبل أن يدرك مشاري الشهراني التعادل للأخضر السعودي في الدقيقة 90+10.

وبهذه النتيجة، رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 4 نقاط، ليحافظ على المركز الثاني بفارق نقطتين خلف منتخب مصر المتصدر، والذي فاز في وقت سابق اليوم على نظيره الكويتي بثلاثية نظيفة، فيما حصد المنتخب السعودي أول نقطة في البطولة.

ويستعد الأحمر الصغير لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المصري، الجمعة المقبلة.








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