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المؤتمر نت - 11 مديرية وفتح كافة الطرقات.. إعــلان هــام من محافظ تعز

محافظ تعز: فتح وتأمين كافة الطرقات

المؤتمرنت -
محافظ تعز: فتح وتأمين كافة الطرقات
أكد محافظ تعز أحمد المساوى ان القوات المسلحة، تمكنت بالتعاون مع الأحرار والشرفاء في مختلف مديريات المحافظة، من طرد التحشيدات السعودية وتأمين وفتح معظم الطرقات التي كان العدو السعودي وتحشيداته قد أعلنوا إغلاقها مطلع أكتوبر الجاري.

وأوضح المحافظ المساوى في تصريح صحفي، أنه لم يتبق من الطرق الـ19 التي أعلن العدو السعودي إغلاقها أمام المواطنين ومنع الحركة فيها سوى طريق "القصر - الكمب - المدينة"، الذي لا يزال مغلقاً من جانب تحشيدات العدو، معبراً عن الأمل في أن تبادر إلى فتحه خدمة للمواطنين المدنيين.

وأشار إلى أن طريقي "حيفان - طور الباحة" و"القبيطة - طور الباحة" فُتحا جزئياً خلال ساعات النهار اليوم، معرباً عن أمله في استمرار فتحهما أمام المواطنين واحتياجاتهم خلال ساعات النهار والليل في الأيام المقبلة.

وأكد محافظ تعز أن محاولات العدو السعودي وتحشيداته تعطيل مصالح المجتمع والتضييق على المواطنين باءت بالفشل أمام إرادة أبناء المحافظة وتكاتفهم مع القوات المسلحة.

ولفت إلى أن إحدى عشرة مديرية بكافة الطرق منها وإليها تحررت من تحشيدات العدو السعودي بمسافة الطريق، فبمجرد إعلان العدو إغلاقها، تحرك الأحرار مع أبطال القوات المسلحة، وفتحوا الطرقات، وتم تأمين البلاد والعباد، وطُردت التحشيدات السعودية.








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