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المؤتمر نت - بث مشاهد لضرب تحشيدات العدو في مأرب

بث مشاهد نوعية لضرب تحشيدات العدو السعودي شرق رغوان في مأرب

المؤتمرنت -
بث مشاهد نوعية لضرب تحشيدات العدو السعودي شرق رغوان في مأرب
بّث الإعلام الحربي اليوم، مشاهد نوعية لضرب تحشيدات تابعة للعدو السعودي شرق مديرية رغوان في محافظة مأرب، وتدمير وإحراق عدد من آلياته.

وأظهرت المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي، عمليات الاستهداف الواسعة لأبطال القوات المسلحة لتحشيدات العدو السعودي، ودك تلك التحشيدات بصاروخ باليستي، وإصابة جنوده وتدمير مدرعاته ومعداته وآلياته.

ووّثقت عدسة الإعلام الحربي، ضربات أبطال القوات المسلحة لتحشيدات العدو السعودي باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة واستهدافها وإصابة الآليات العسكرية، وتدميرها وإحراقها.

وأبرزت المشاهد فرار جنود من تحشيدات العدو وعدد من آلياته من المواقع التي تم استهدافها، وكذا مشاهد إغارة طيران العدو السعودي عليها، بالإضافة إلى صور لآليات العدو المعطوبة، والاستيلاء على عدد من آليات العدو واغتنامها من قبل أبطال القوات المسلحة.

ورصدت مشاهد الإعلام الحربي، إسقاط أبطال القوات المسلحة لثلاث طائرات استطلاع تابعة للعدو السعودي وتحشيداته، إحداهن طائرة انتحارية.








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