المؤتمرنت -

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 74,494

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأربعاء ، إلى 74,494 شهيدًا و175,604 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 شهداء ، و24 مصابًا.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 1,534، وإجمالي الإصابات 5,486، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 841.



وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.