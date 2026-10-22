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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية

المؤتمرنت -
توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ترافقها رياح هابطة على أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها من حضرموت إلى محافظة عدن وعلى أجزاء من محافظات الضالع، ولحج، وتعز وإب.

وحذر المركز الصيادين وربابنة السفن من المغامرة والإبحار حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن.

كما حذر المواطنين قاطني أرخبيل سقطرى من العواصف الرعدية ومن التواجد في ممرات السيول.








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