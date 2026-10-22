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المؤتمر نت - حذّرت جمعية المخابز في قطاع عزة، اليوم، من توقف المخابز التجارية في قطع غزة خلال 48 ساعة مع استمرار العدو الإسرائيلي، في منع ادخال الطحين والمواد الغذائية الى القطاع

مخابز غزة مهددة بالتوقف خلال 48 ساعة

المؤتمرنت -
مخابز غزة مهددة بالتوقف خلال 48 ساعة
حذّرت جمعية المخابز في قطاع عزة، اليوم الخميس، من توقف المخابز التجارية في قطع غزة خلال 48 ساعة مع استمرار العدو الإسرائيلي، في منع ادخال الطحين والمواد الغذائية الى القطاع.

وقالت الجمعية، إن العدو الإسرائيلي يواصل منع إدخال الطحين والمواد الغذائية إلى القطاع، ما أدى إلى إغلاق 10 مخابز تجارية من أصل 17، وذلك وسط تحذيرات من توقف المخابز المتبقية خلال 48 ساعة.

وأوضح العجرمي، أنه لم يدخل أي طحين تجاري إلى قطاع غزة منذ أكثر من 10 أيام، رغم إعلان العدو الإسرائيلي، استئناف إدخال الشاحنات التجارية.

وأضاف أن 21 مخبزاً مدعوماً من برنامج الأغذية العالمي تنتج 150 طناً من الخبز، لكنها لا تغطي سوى ربع احتياجات القطاع، محذراً من أن نقص الطحين وانعدام المخزون ينذران بأزمة حادة في توفير الخبز وإرباك الأسواق.

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي يتحكم بالمعابر، ويتنصل من الالتزام بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة من المساعدات والبضائع يومياً، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، في 19 أكتوبر الجاري، خفض عدد المستفيدين من مساعداته في غزة من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، كما خفّض الحصص الغذائية إلى النصف، لتتلقى الأسرة طردا واحدا بدلًا من طردين وكيسا أصغر من الدقيق، وقلّص الوجبات الساخنة من 250 ألفا إلى 150 ألف وجبة يوميا.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، يعاني نحو 1.4 مليون شخص في غزة انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مستوى الأزمة أو أسوأ، بينهم نحو 200 ألف في مستوى الطوارئ.

وسبق أن عاش سكان قطاع غزة عمليّتَي تجويع، كانت الأصعب بينهما، حين منع جيش الاحتلال دخول البضائع بشكل مباشر إلى القطاع، واستهدف عمليات تأمين الشاحنات، فضلاً عن استهدافه الفلسطينيين في مناطق توزيع المساعدات، من خلال ما يُعرَف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" التي كشفت عنها سلطات الاحتلال في مايو/ أيار 2025 بعد حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).








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