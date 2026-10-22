المؤتمرنت -

الخارجية: لا خطر على الملاحة في البحر الأحمر

أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أنه وبعد الجريمة البشعة بحق الصيادين اليمنيين في ساحل الكدحة بمديرية ذوباب، يعود النظام السعودي ويكرر الجريمة بقصف يخت قرب جزيرة زقر في البحر الأحمر ما أدى لسقوط ضحايا من الجنسية الهندية.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، إلى أن القوات المسلحة اليمنية سارعت إلى إنقاذ من استطاعت إنقاذهم من ضحايا اليخت الذي استهدفه العدو السعودي.



وأكدت أن تكرار تلك الجرائم في عرض البحر الأحمر عمل مدان ومستنكر ودليل إفلاس، وهي محاولة سعودية لعسكرة البحر الأحمر، خاصة بعد أن قدّمت القوات المسلحة اليمنية دليلًا ملموسًا بأنها ليست تهديدًا للملاحة الدولية، وأن المشكلة محصورة مع من يعتدي على اليمن فالرد عليه سيكون بالمثل.



ولفت البيان إلى أنه ومع العجز السعودي الواضح في الميدان، يسعى النظام السعودي المجرم إلى ارتكاب جرائم في البحر لدفع الأوضاع إلى تصعيد متبادل بهدف استدعاء تدخل دولي ينقذ السعودية من ورطتها.



واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول "ننبه دول العالم من الوقوع في الفخ السعودي، ونؤكد أنه لا خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر من جهة اليمن، وأن على النظام السعودي أن يتحمل عواقب عسكرة البحر الأحمر".