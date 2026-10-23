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المؤتمر نت - باركت وزارة الخارجية والمغتربين، العملية البطولية التي وقعت اليوم بمدخل الخليل في الضفة الغربية المحتلة

الخارجية تُبارك عملية الخليل بالضفة

المؤتمرنت -
الخارجية تُبارك عملية الخليل بالضفة
باركت وزارة الخارجية والمغتربين، العملية البطولية التي وقعت اليوم بمدخل الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوزارة، في بيان صادر عنها، إلى أن العملية وغيرها تؤكد أن الشعب الفلسطيني مستمر في جهاده ومقاومته حتى انتزاع كامل حقوقه.

ولفتت إلى أن العملية، تؤكد في ذات الوقت أنه لا أمان للصهاينة على كل شبر من الأراضي الفلسطينية.

وقال البيان "ننعي الشهيدين البطلين منفذي هذه العملية المباركة".

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالدعوة لأبناء الشعب الفلسطيني الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة عدوان الكيان الغاصب المستمر على غزة والضفة الغربية والأقصى الشريف.








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