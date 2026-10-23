المؤتمرنت -

9 شهداء وجرحى باستهداف منزل في تعز

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، استشهاد وإصابة تسعة مواطنين بينهم أطفال باستهداف طيران العدو السعودي منزل مواطن في مديرية المسراخ بمحافظة تعز.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن طيران العدو السعودي، استهدف منزل المواطن خالد عبده سعيد حسن في منطقة هِبَه، بعزلة الأقروض في مديرية المسراخ، ما أدى إلى استشهاد طفلان وامرأة، وإصابة ستة من أفراد الأسرة بجروح متفاوتة الخطورة كحصيلة أولية.



وجددت الوزارة التأكيد بأن استهداف المنازل السكنية والأعيان المدنية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويضاف إلى سلسلة جرائم العدو السعودي بحق أبناء الشعب اليمني.