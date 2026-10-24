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المؤتمر نت - أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن النظام السعودي مستمر في استهداف الأعيان المدنية وآخرها إقدامه على استهداف فنار جزيرة ميون

الخارجية: النظام السعودي يهدد حركة الملاحة

المؤتمرنت -
الخارجية: النظام السعودي يهدد حركة الملاحة
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأن النظام السعودي مستمر في استهداف الأعيان المدنية وآخرها إقدامه على استهداف فنار جزيرة ميون.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن استهداف الفنار البحري بجزيرة ميون، الذي هو منشأة ملاحية مدنية،يُعدّ انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن استهداف الفنار سيلقي بظلاله على سلامة الملاحة البحرية في باب المندب.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، وفي مقدمتها المنظمة البحرية الدولية، إلى إدانة هذا العدوان، واتخاذ إجراءات عملية لحماية المنشآت المدنية والملاحية، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وحذّرت من استمرار النظام السعودي في عسكرة مضيق باب المندب والبحر الأحمر وتحويلهما إلى ساحة حرب .

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر آمنة وأن من يهددها هو النظام السعودي.








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