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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء غائمة وهطول أمطار متفاوتة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأرصاد يحذّر: أمطار غزيرة ورياح قوية

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذّر: أمطار غزيرة ورياح قوية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء غائمة وهطول أمطار متفاوتة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر وهطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها رياح نشطة والرعد أحياناً على محافظات تعز، والضالع، والبيضاء، وإب، وريمة، وذمار، وصنعاء، وعمران، والمحويت وحجة.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة على مرتفعات صعدة، ومأرب، والجوف، ولحج، وأبين، وشبوة وحضرموت، ويتشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء منها.

ويُحتمل أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة، ومتفرقة على أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية وأجزاء من السواحل الغربية، وتنشط الرياح على خليج عدن وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

في حين قد تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على اجزاء من صحارى شبوة، ومأرب والجوف، وتنشط الرياح أحياناً تثير الأتربة والرمال.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من العواصف الرعدية وتدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب والسحب المنخفضة، ومن الانهيارات الصخرية والطينية.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين في خليج عدن وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر








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