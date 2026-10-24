المؤتمرنت -

استهداف تحشيدات في معسكر النصر والقاعدة البحرية بعدن

استهدفت القوات المسلحة اليمنية، اليوم التحشيدات التابعة للعدو السعودي فيما يسمى بمعسكر النصر والقاعدة العسكرية البحرية في عدن.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة استهدفت تحشيدات تابعة للعدو السعودي في ما يسمى بمعسكر النصر والقاعدة العسكرية البحرية في عدن والتي يشرف على تحشيدها وتجهيزها ضباط سعوديون بقيادة الضابط السعودي عميد ركن بدر صلاح الحربي بهدف الاعتداء على أبناء الشعب اليمني وقواته المسلحة.



وجدّد النصح للمخدوعين بعدم الاستجابة للعدو السعودي ليحشدهم بماله المدنس إلى محارق الموت لقتال أبناء بلدهم تحقيقًا لمطامعه الخبيثة تجاه بلدنا العزيز.