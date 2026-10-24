المؤتمرنت -

العدو يرتكب مجزرة في صنعاء

ارتكب العدو السعودي اليوم، مجزرة مروعة باستهدافه سكن عمّال مصنع الاسمنت في مديرية همدان بمحافظة صنعاء والتي راح ضحيتها 23 شهيدا وجريحا.



وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي شن ثلاث غارات على سكن عمّال المصنع الذي يضم أكثر من عشر عائلات، أسفرت عن استشهاد ثمانية مواطنين بينهم ثلاث نساء وأربعة أطفال، فيما أُصيب 15 بينهم ثمانية أطفال، بإصابات متفاوتة الخطورة.



ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إلى إدانة جرائم العدو السعودي والعمل على حماية المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية.



من جانبه أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الجريمة انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي مساكن العمال المدنيين، وانتهاك صارخ للمادة رقم 51 التي تحرم استهداف المساكن.



وأشارت إلى أن استهداف العدو السعودي لمصنع الأسمنت في مديرية همدان، تعمّد ممنهج لتدمير البنية التحتية الاقتصادية ومصادر عيش آلاف العمال والأسر، ويمثل جريمة حرب.



وحمّلت الهيئة النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن دماء الشهداء.. داعيةً المنظمات الإنسانية لإدانة هذه المجزرة التي استهدفت أضعف حلقات المجتمع "عائلات العمال".