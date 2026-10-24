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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ سبع عمليات عسكرية نوعية، استهدفت العمق السعودي، ردًا على العدوان السعودي الغاشم على بلدنا

صنعاء تنفذ 7 عمليات عسكرية في العمق السعودي

المؤتمرنت -
صنعاء تنفذ 7 عمليات عسكرية في العمق السعودي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ سبع عمليات عسكرية نوعية، استهدفت العمق السعودي، ردًا على العدوان السعودي الغاشم على بلدنا.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنها نفذّت سبع عمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، العملية الأولى استهدفت مطار خالد في عاصمة العدو السعودي الرياض على مرحلتين وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، فيما استهدفت العملية الثانية شركة أرامكو في ينبع وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

وأشار البيان، إلى أن العملية الثالثة استهدفت مصفاة رابغ النفطية، وقد حققت هدفها بنجاح، بينما استهدفت العملية الرابعة محطات ضخ النفط الخام وأنبوب نقل النفط الخام من الشرق إلى الغرب، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله تعالى.

ولفت بيان القوات المسلحة، إلى أن العملية الخامسة استهدفت مطار فهد الدولي بالدمام وكانت الإصابة دقيقة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار، في حين استهدفت العملية السادسة مطار نجران وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، واستهدفت العملية السابعة قاعدة خميس مشيط الجوية وكانت الإصابة مباشرة.

وأكدت القوات المسلحة، أنها مستمرة في تأدية واجبها الديني المقدس بالدفاع عن بلدنا وشعبنا متوكلة في ذلك على الله ومعتمدة عليه ومسنودة بقبائل اليمن الحرة الوفية الصادقة، مجدّدة التأكيد على أن العمليات مستمرة باتجاه العمق السعودي وفي فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.








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