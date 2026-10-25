المؤتمرنت -

785 سفينة عبرت باب المندب خلال 22 يوماً

أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة النقل والأشغال العامة عبور 785 سفينة تجارية عبر مضيق باب المندب منذ مطلع أكتوبر الجاري وحتى 22 منه.



أوضحت الوزارة، في تقرير إحصائي، أن حركة السفن توزعت بواقع 399 سفينة متجهة شمالاً و386 سفينة متجهة جنوباً.



وأكدت الإحصائية استمرار حركة الملاحة البحرية الدولية عبر مضيق باب المندب بصورة منتظمة وانسيابية، نافية مزاعم العدو السعودي بشأن توقف الملاحة البحرية في المضيق الدولي.



ووفقاً للتقرير، بلغ متوسط العبور اليومي نحو 35 سفينة، مع استمرار حركة الشحن التجاري عبر المضيق في الاتجاهين خلال الفترة المشار إليها، دون انقطاع في حركة الشحن التجاري باستثناء السفن التابعة للعدو السعودي الذي يشن عدوان غاشم وحصار شامل على الشعب اليمني.



وجددت وزارة النقل والأشغال العامة تأكيدها أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية عبر مضيق باب المندب وانسيابية حركة السفن التجارية المختلفة شمالا وجنوبا عدا سفن العدو السعودي.