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المؤتمر نت - أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، مضي اليمن في إنهاء العدوان والحصار بكل السبل المتاحة

المشاط يؤكد المضي في إنهاء العدوان

المؤتمرنت -
المشاط يؤكد المضي في إنهاء العدوان
أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، مضي اليمن في إنهاء العدوان والحصار بكل السبل المتاحة.

ورحب بكل الجهود والمساعي المنصفة والعادلة التي تفضي إلى إنهاء الحصار والعدوان السعودي الظالم على اليمن، ومعالجة الملفات الإنسانية وجبر الضرر الذي لحق بالشعب اليمني جراء العدوان، واحترام سيادة البلد واستقلاله وفق المبادئ والمواثيق الدولية.

وقال المشاط "إننا في الجمهورية اليمنية لدينا قضية عادلة ومحقة، تتمثل في إنهاء الحصار والعدوان السعودي الظالم على بلدنا المستمر منذ 12 عامًا ونستند في شرعية موقفنا إلى كتاب الله القرآن الكريم، وامتثالاً لقوله تعالى "فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ".

وأضاف "نؤكد لشعبنا اليمني، أننا لدينا خيارات متنوعة ومفاجئة لانتزاع حقوقه، وسنمضي قدمًا متوكلين على الله، واثقين بنصره، ومؤمنين بعدالة قضيتنا، صابرين على البلاء، ثابتين ثبات الجبال الرواسي، ولن نتراجع عن انتزاع تلك الحقوق حتى لو قدمنا أرواحنا في سبيل الله من أجل هذا الهدف، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين".

وجدّد الرئيس المشاط "الترحيب الكامل للمبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية الشقيقة عملاً بقول الله "والصلح خير"، وأي مبادرة تأتي في هذا السياق فهي محل ترحيب، وسيكتب لها النجاح في حال توفر الإرادة الصادقة من الوسطاء والأطراف على حد سواء، فخيار السلام أقل كلفة وأكثر جدوى وأحرى بالاستدامة".

وتابع "نؤكد مجددًا أن الملاحة البحرية آمنة، وأن ما يهدد سلامتها هو تحويل النظام السعودي المعتدي باب المندب إلى منطقة حرب، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة ذلك". كما جدّد التأكيد على ثبات الموقف اليمني المبدئي والديني في نصرة الشعب الفلسطيني والتمسك بالقضية المركزية للأمة فلسطين والأقصى الشريف.








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