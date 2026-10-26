المؤتمرنت -

صنعاء تعلن تنفيذ 3 عمليات جديدة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية استهدفت العمق السعودي، ردًا على العدوان السعودي الذي يستهدف بلدنا وكذا ردًا على المجازر التي ارتكبها بالأمس في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وخلفت عشرات الشهداء والجرحى جلهم نساء وأطفال.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنها نفذّت ثلاث عمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي وذلك بعشرات الصواريخ الباليستية، العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض وحققت هدفها بنجاح بفضل الله.



وأشارت إلى أن العملية الثانية استهدفت مرابض الطائرات ومخازن التذخير ومراكز التحكم بالطائرات المسيرة وعددًا من المواقع المهمة في قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، فيما استهدفت العملية الثالثة القاعدة البحرية الجنوبية لقوات حرس الحدود بجيزان وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وخلّفت قتلى وجرحى من جنود وضباط العدو السعودي.



وأكدت القوات المسلحة اليمنية "أنها ستواصل الدفاع عن بلدنا وشعبنا ولن تتسامح مع قتلة الأطفال والنساء فدماء شعبنا غالية، ولن تترك هذا العدو المجرم ليوغل في الدماء بدون ردود مؤلمة لا ينساها".



وجدّدت تحذيرها لشركات الملاحة الجوية العالمية والاقليمية والموظفين والمسافرين من السفر عبر مطار خالد الدولي في الرياض لأنه غير آمن وكذلك الأجواء السعودية عدا الأجواء المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.