المؤتمرنت -

شهداء وجرحى.. طيران العدوان يشن 15 غارة على 4 محافظات

شن طيران العدو السعودي، اليوم، سبع غارات على محافظة الجوف.



وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو استهدف بسبع غارات مديريتي المطمة والمتون في المحافظة.



وفي محافظة صنعاء أوضح مصدر محلي أن طيران العدو استهدف بغارة منظومة طاقة شمسية وبئراً في مديرية أرحب.





وفي محافظة تعز اُستشهد مواطنان باستهداف طيران العدو السعودي اليوم منطقة الشقيراء في مديرية الوازعية في محافظة تعز.



وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو استهدف ورشة صيانة سيارات بمنطقة الشقيراء في مديرية الوازعية، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدو السعودي شن غارتين على مديرية الشمايتين.



والى محافظة صعدة حيث أصيب طفل وطالبة بغارة لطيران العدو السعودي على منطقة نشور بمديرية الصفراء



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر محلي توضيحه أن طفلاً وطالبة أصيبا بغارة للعدو السعودي جوار مدرسة في منطقة نشور بالمديرية.



وفي وقت سابق شن طيران العدو 3 غارات على محيط مدينة صعدة.