المؤتمرنت -

العدو يستهدف 7 محافظات بـ119 غارة

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العدو السعودي شن 119 غارةً جويةً وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدوان السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة وعمران وإب ولحج وذلك من خلال طائرات "F15 وتايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من جيزان وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين.



وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا ثلاثة آلاف و298 غارةً جويةً وصاروخًا.