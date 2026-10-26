المؤتمرنت -

11 شهيداً وجريحاً بقذائف العدو في تعز

أكدت وزارة الصحة والبيئة، استشهاد 3 مواطنين وإصابة 8 آخرين نتيجة استهداف تحشيدات العدو بقذائف الهاون مديريتي صبر الموادم وجبل حبشي بمحافظة تعز.



وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن تحشيدات العدو السعودي، استهدفت مساء اليوم بقذائف الهاون محطة وقود في منطقة الضباب بمديرية صبر الموادم، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة، والتسبب بأضرار في الممتلكات، كما أدى الاستهداف الوحشي بقذائف الهاون إلى استشهاد امرأة في مديرية جبل حبشي.



وأكدت أن هذه الجرائم، تأتي امتداداً لمسلسل الاعتداءات الممنهجة التي تستهدف حياة المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وتعكس سياسة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني، وسط صمت دولي يفتح المجال أمام المعتدي لمواصلة جرائمه دون رادع.



وجدّدت وزارة الصحة، التأكيد على أن استمرار الجرائم يضاعف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمن منذ أكثر من 12 عامًا، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وإدانة هذه الجرائم والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني، الذي تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة.