المؤتمرنت -

27 شهيداً وجريحاً في 3 محافظات

أكدت وزارة الصحة والبيئة أن حصيلة الشهداء والجرحى المدنيين خلال 24 ساعة نتيجة غارات طيران العدو السعودي وتحشيداته من المرتزقة على الأعيان المدنية والخدمية، 27 شهيدًا وجريحًا في محافظات صعدة وتعز وحجة.



وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن عدد الشهداء ثمانية مواطنين، وإصابة 19 مواطنًا بينهم نساء وأطفال، بعضهم في حالات حرجة.



واعتبرت هجمات العدو السعودي، يؤكد استهداف مباشر للمدنيين في مساكنهم ومرافقهم الخدمية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين، وكذا يؤكد أنها جرائم حرب ممنهجة تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عنها.