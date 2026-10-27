الأربعاء, 28-أكتوبر-2026 الساعة: 02:33 ص - آخر تحديث: 01:26 ص (26: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
14 أكتوبر.. من مقاومة الاستعمار إلى معركة السيادة
توفيق عثمان الشرعبي
ثورة 14 أكتوبر.. إرادة وطن وشعب لا يُهزم
عبد السلام الدباء*
وضحى أكتوبر فيه رفضنا
يحيى علي نوري
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
يحيى علي الراعي*
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قاسم محمد لبوزة*
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً صحواً بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها ومن المناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة

احذروا.. طقس بارد وأمطار متفرقة

المؤتمرنت -
احذروا.. طقس بارد وأمطار متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً صحواً بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها ومن المناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس صحواً بارداً نسبياً في محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار والبيضاء مع احتمال تكوّن الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات ريمة، وإب، وتعز، والضالع، ولحج وأبين.

وقد يتحول الطقس نهاراً إلى الغائم جزئيا مع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وريمة، وإب، وتعز، والضالع ومرتفعات لحج وأبين في فترتي الظهيرة والمساء.

ومن المحتمل أن يكون الطقس غائماً جزئياً مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على خليج عدن وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وفي المناطق الصحراوية قد يكون الطقس صحواً بشكل عام، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والسحب المنخفضة على الطرق الجبلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
فنون ومنوعات: تصاعد أزمة مبابي في الصين
أخبار: مجيديع يواسي آل سالم
أخبار: استهداف طائرتين عسكريتين للعدو
أخبار: باليستي يمني يشعل النيران في مصفاة رأس تنورة
أخبار: استشهاد وإصابة مواطنين اثنين باستهداف منزل بتعز
أخبار: اصابة مواطن بصعدة .. العدوان يستهدف مدرسة في لحج
أخبار: تعز..غارات عدوانية مكثفة على مديريتي ذو باب والمخا
رياضة: هاري كين يتوج بجائزة الكرة الذهبية
رياضة: الثالثة توالياً.. يامال أفضل لاعب شاب
رياضة: البدلاء يمنحون باريس الصدارة
علوم وتقنية: لا تستهزئ بحرقة المعدة.. واستشِر الطبيب!
قضايا وآراء: قراءة لمقال بن حبتور: تحية إجلال وإكبار للشعب الإيراني
فنون ومنوعات: نجوى إبراهيم تنتقد فنانات المهرجانات
اقتصاد: الذهب يلمع مجدداً
أخبار: 27 شهيداً وجريحاً في 3 محافظات
عربي ودولي: حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 74555
عربي ودولي: إسرائيل قتلت 12500 امرأة في غزة
أخبار: بن حبتور: اليمن سيبقى عصياً على أعدائه
أخبار: 11 شهيداً وجريحاً بقذائف العدو في تعز
أخبار: الراعي يوجّه رسالة إلى قطر
أخبار: العدو يستهدف 7 محافظات بـ119 غارة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ مرزاح
أخبار: طيران العدوان يستهدف شبكة اتصالات في البيضاء
أخبار: الامين العام المساعد يواسي آل القاسمي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026