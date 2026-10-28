المؤتمرنت -

لبوزة يواسي آل العجي

بعث النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ عبدالكريم عبدالعزيز العجي، رئيس فرع المؤتمر السابق بمديرية جبَن محافظة الضالع، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/ سنان عبدالولي العجي، عضو اللجنة العامة للمؤتمر،عضو مجلس المواب، والى اولاد الفقيد ، وكافة آل العجي، بمديرية جبن محافظة الضالع، عبّر الدكتور لبوزه باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الأليم.



سائلا المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".