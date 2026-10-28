المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 29 في غارات عدوانية على سوق بالجوف

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، استشهاد وإصابة 29 مواطنا اليوم جراء استهداف طيران العدو السعودي مديرية الحزم بمحافظة الجوف.



وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، استشهاد 13 مواطناً وإصابة 16 آخرين بينهم ثلاث نساء كحصيلة أولية، نتيجة استهداف طيران العدوان السعودي بسلسلة من الغارات سوق الحزم المركزي أثناء ازدحام المتسوقين، وعدد من المنازل في محيط السوق ومحطة وقود في المنطقة ذاتها.



وأشارت إلى أن غارات طيران العدو السعودي خلفت أضرار جسيمة بالمحال التجارية والمنازل المجاورة.



وأكدت وزارة الصحة، أن استهداف الأسواق ومحطات الوقود والأحياء السكنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي بحق الشعب اليمني.