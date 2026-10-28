المؤتمرنت -

بن حبتور يواسي آل البعداني

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة الى الاخوين الشيخ/ علي عبدالله البعداني، عضو اللجنة الدائمة، وكيل محافظة إب، والشيخ/ فضل عبدالله البعداني، وإخوانهم، وكافة آل البعداني، بمديرية بعدان محافظة إب، وذلك في وفاة المغفور لها - بإذن الله تعالى - والدتهم الفاضلة.



وفي برقية العزاء عبّر بن حبتور باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".