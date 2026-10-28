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المؤتمر نت - حذّرت وزارة الصحة في غزة "من المآلات الكارثية" الناتجة عن التوقف المتزايد لحافلات وباصات النقل الخاصة بنقل الكوادر الطبية من وإلى مختلف المرافق

أزمة تهدد القطاع الصحي في غزة

المؤتمرنت -
أزمة تهدد القطاع الصحي في غزة
حذّرت وزارة الصحة في غزة "من المآلات الكارثية" الناتجة عن التوقف المتزايد لحافلات وباصات النقل الخاصة بنقل الكوادر الطبية من وإلى مختلف المرافق الصحية، وخروج عدد كبير منها عن الخدمة بشكل كامل، نتيجة النفاذ الحاد والكامل للزيوت والوقود، وتوقف إمدادات قطع الغيار والإطارات والبطاريات.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم: "إننا أمام أزمة ممتدة تتفاقم معالمها يومياً، ولم يعد ممكناً بأي حال من الأحوال تأجيل حلها أو التعاطي معها عبر الحلول المؤقتة إذ إن استمرار هذا التدهور يعني بصورة مباشرة الشلل التام والكامل لعمليات تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومرافق تقديم الخدمة الصحية الطارئة، نتيجة العجز القسري للكادر الطبي عن الوصول إلى مواقع عملهم وتأدية واجبه الإنساني".

وأشارت إلى أنها "تواصلت، مراراً وتكراراً، مع كافة المؤسسات الدولية المعنية والشركاء في القطاع الصحي، ووجهت نداءات استغاثة عاجلة أوضحت فيها بالأرقام والمعطيات حجم الخطورة المحدقة بنقل الكوادر، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم تلمس الوزارة أي استجابة فعلية أو تحرك ملموس على الأرض يضع حداً لهذه الأزمة الشديدة".

ولفتت الوزارة إلى أن شركات النقل "وصلت إلى حالة من العجز المطلق عن توفير بدائل التشغيل أو صيانة الحافلات، حيث تحولت كل حافلة تتعرض لأي عطل فني إلى "كتلة صماء من الحديد" خارجة عن الخدمة دون أدنى إمكانية لإصلاحها، في ظل الانعدام التام لقطع الغيار والإطارات والزيوت، واقتصار كميات الوقود المتاحة على الإمداد اليومي الشحيح الذي لا يمكن معه ضمان استمرار خدمة النقل الآمن للكوادر، أو استمرار نقل المرضى والجرحى بين المرافق المختلفة".

كما حذرت من أن "وقف خدمات النقل وانقطاع الطواقم الطبية عن مراكز عملهم لا يُمثل مجرد عقبة لوجستية، بل يشكل تهديداً مباشراً لسلامة آلاف المرضى والجرحى الذين يعتمدون على وجود هذه الطواقم على مدار الساعة لتلقي الرعاية المنقذة للحياة".

وجدّدت وزارة الصحة مناشدتها العاجلة والمباشرة لكافة الجهات المعنية وشركاء العمل الصحي بسرعة التدخل الفوري لتوفير الوقود والزيوت واحتياجات الصيانة الطارئة (من إطارات وبطاريات وقطع غيار).








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