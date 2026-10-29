الخميس, 29-أكتوبر-2026 الساعة: 12:25 ص - آخر تحديث: 12:16 ص (16: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
14 أكتوبر.. من مقاومة الاستعمار إلى معركة السيادة
توفيق عثمان الشرعبي
ثورة 14 أكتوبر.. إرادة وطن وشعب لا يُهزم
عبد السلام الدباء*
وضحى أكتوبر فيه رفضنا
يحيى علي نوري
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
يحيى علي الراعي*
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قاسم محمد لبوزة*
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان السعودي على سوق الحزم بمحافظة الجوف، اليوم، إلى 14 شهيداً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة 15 مواطناً

186 شهيداً وجريحاً بالعدوان على الجوف

المؤتمرنت -
186 شهيداً وجريحاً بالعدوان على الجوف
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان السعودي على سوق الحزم بمحافظة الجوف، اليوم، إلى 14 شهيداً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة 15 مواطناً، بينهم نساء وأطفال.

وأوضح الأصبحي في تصريح صحفي، أن الحصيلة التراكمية للشهداء والجرحى جراء تصعيد العدو السعودي في محافظة الجوف ارتفعت إلى 186 شهيداً وجريحاً، منهم 100 شهيد و86 جريحاً.

واعتبر استهداف الأبرياء والمناطق المأهولة بالسكان والمنشآت الخدمية والتجارية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة تضاف إلى سجل الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب اليمني، مؤكداً أن استمرار هذه الجرائم يعكس نهجاً ممنهجاً في استهداف المدنيين وتفاقم معاناتهم الإنسانية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الغاز في أوروبا يتجاوز 100 يورو
أخبار: سريع يوجه دعوة هامة للمتواجدين في مطار عدن
أخبار: لبوزة يواسي آل العجي
عربي ودولي: الاحتلال يهجّر 3189 فلسطينياً من الخليل
أخبار: القوات المسلحة تستهدف مطار أبها
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
أخبار: احذروا.. طقس بارد وأمطار متفرقة
أخبار: 81 غارة عدوانية تستهدف 6 محافظات
فنون ومنوعات: تصاعد أزمة مبابي في الصين
أخبار: قصف يمني يطال وزارة دفاع العدو بالرياض
أخبار: مجيديع يواسي آل سالم
أخبار: استهداف طائرتين عسكريتين للعدو
أخبار: باليستي يمني يشعل النيران في مصفاة رأس تنورة
أخبار: استشهاد وإصابة مواطنين اثنين باستهداف منزل بتعز
أخبار: اصابة مواطن بصعدة .. العدوان يستهدف مدرسة في لحج
أخبار: تعز..غارات عدوانية مكثفة على مديريتي ذو باب والمخا
رياضة: هاري كين يتوج بجائزة الكرة الذهبية
رياضة: الثالثة توالياً.. يامال أفضل لاعب شاب
رياضة: البدلاء يمنحون باريس الصدارة
علوم وتقنية: لا تستهزئ بحرقة المعدة.. واستشِر الطبيب!
قضايا وآراء: قراءة لمقال بن حبتور: تحية إجلال وإكبار للشعب الإيراني
فنون ومنوعات: نجوى إبراهيم تنتقد فنانات المهرجانات
اقتصاد: الذهب يلمع مجدداً
أخبار: 27 شهيداً وجريحاً في 3 محافظات
عربي ودولي: حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 74555
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026