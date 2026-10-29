المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل الشاطر

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ/ بسام علي الشاطر، عضو اللجنة الدائمةالرئيسية للمؤتمر، عضو مجلس النواب، واخيه غسان على الشاطر، ونجل الفقيد/ احمد باسم الشاطر، وأفراد الأسرة، وكافة آل الشاطر، في وفاة شقيقه باسم علي الشاطر.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيًا ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وصادق تعازيه بهذا المصاب الأليم.



سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".