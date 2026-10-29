المؤتمرنت -

ناشئو اليمن في نصف نهائي كأس الخليج

حجز منتخب اليمن للناشئين بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج تحت 17 عاماً لكرة القدم، بعدما تغلب على نظيره الكويتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



سجل ياسين الشرفي هدفي الأحمر الصغير في الدقيقتين 70 و80.



وبهذا الفوز، رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 7 نقاط لينتزع وصافة المجموعة ويبلغ المربع الذهبي برفقة المنتخب المصري الذي احتل المركز الأول برصيد 9 نقاط، بينما ودعت منتخبات الكويت والعراق والسعودية البطولة.



ويلتقي الأحمر اليمني في الدور نصف النهائي نظيره الإماراتي متصدر المجموعة الأولى يوم الأحد المقبل، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره الصيني.