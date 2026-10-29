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المؤتمر نت - حجز منتخب اليمن للناشئين بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج تحت 17 عاماً لكرة القدم، بعدما تغلب على نظيره الكويتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم

ناشئو اليمن في نصف نهائي كأس الخليج

المؤتمرنت -
ناشئو اليمن في نصف نهائي كأس الخليج
حجز منتخب اليمن للناشئين بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج تحت 17 عاماً لكرة القدم، بعدما تغلب على نظيره الكويتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

سجل ياسين الشرفي هدفي الأحمر الصغير في الدقيقتين 70 و80.

وبهذا الفوز، رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 7 نقاط لينتزع وصافة المجموعة ويبلغ المربع الذهبي برفقة المنتخب المصري الذي احتل المركز الأول برصيد 9 نقاط، بينما ودعت منتخبات الكويت والعراق والسعودية البطولة.

ويلتقي الأحمر اليمني في الدور نصف النهائي نظيره الإماراتي متصدر المجموعة الأولى يوم الأحد المقبل، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره الصيني.








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