المؤتمرنت -

العدو يستهدف 6 محافظات بـ116 غارة

أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 116 غارةً جويةً وصاروخاً خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في محافظات صعدة وحجة والبيضاء والجوف وتعز ولحج وذلك من خلال طائرات "F15 وتايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران وخلفت عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى جلهم نساء وأطفال.



وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت ثلاثة آلاف و596 غارةً جويةً وصاروخًا.