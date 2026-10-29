المؤتمرنت -

صنعاء تنفّذ 6 عمليات في العمق السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 6 عمليات عسكرية نوعية استهدفت العمق السعودي، ردًا على العدوان السعودي الذي يستهدف اليمن وردًا على مجازره وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنها نفذّت ست عمليات عسكرية نوعية، العملية الأولى استهدفت مصفاة رأس تنورة بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة، واستهدفت العملية الثانية شركة أرامكو في بقيق بصاروخ باليستي وحققت هدفها بنجاح.



وأشارت إلى أن العملية الثالثة استهدفت مطار خالد في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة صاروخية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، فيما استهدفت العملية الرابعة مطار فهد الدولي في الدمام بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.



ولفت البيان، إلى أن العملية الخامسة استهدفت مصفاة رابغ النفطية بصاروخ باليستي وحققت العملية هدفها بنجاح، في حين استهدفت العملية السادسة مقر قيادة تحشيدات العدو السعودي في منطقة نجران وخلفت قتلى وجرحى من جنود وضباط العدو السعودي وتحشيداته.



وأكدت القوات المسلحة، مضيها في الدفاع عن الشعب اليمني واستمرار عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي وفرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا.