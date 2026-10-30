الجمعة, 30-أكتوبر-2026 الساعة: 09:38 م - آخر تحديث: 09:36 م (36: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
14 أكتوبر.. من مقاومة الاستعمار إلى معركة السيادة
توفيق عثمان الشرعبي
ثورة 14 أكتوبر.. إرادة وطن وشعب لا يُهزم
عبد السلام الدباء*
وضحى أكتوبر فيه رفضنا
يحيى علي نوري
ثورة الإرادة اليمنية الواحدة
يحيى علي الراعي*
26 سبتمبر.. ثورة تتجدد في وجدان اليمنيين ومسار نضالهم
قاسم محمد لبوزة*
الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة عام 1963م
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور محمد قايد ناصر القاسمي عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه، في وفاة والدهم الحاج قايد ناصر محمد القاسمي، بعد حياة حافلة بالعطاء

الشريف يعزي الدكتور محمد القاسمي بوفاة والده

المؤتمرنت -
الشريف يعزي الدكتور محمد القاسمي بوفاة والده
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور محمد قايد ناصر القاسمي عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه، في وفاة والدهم الحاج قايد ناصر محمد القاسمي، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل القاسمي بمديرية المفتاح محافظة حجة في هذا المصاب.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب عند قاع أكثر من 3 أشهر
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
رياضة: خليجي القدامى: اليمن يخسر أمام الإمارات
فنون ومنوعات: راغب علامة يكشف عن "أسوأ مخاوفه"
علوم وتقنية: جروح الجلد تهدد الحياة!
مجتمع مدني: نقص الحديد يظهر على الوجه؟
رياضة: فوز عريض لمنتخب اليمن على نيكاراغوا
أخبار: العدو يستهدف 6 محافظات بـ116 غارة
رياضة: ناشئو اليمن في نصف نهائي كأس الخليج
أخبار: العدوان يحرم 80 ألف طالب من التعليم
أخبار: 15 شهيداً وجريحاً في مقبنة بتعز
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: 21 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 74,570
رياضة: ليفربول يقصي تشيلسي من كأس الرابطة
رياضة: اليمن يهزم جبل طارق بـ"الترجيحية"
أخبار: مجيديع يعزي الشيخ عبدربه راجح
أخبار: سلسلة غارات عدوانية على ذو باب والمخا
رياضة: بايرن إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا
فنون ومنوعات: فنان سوري يكشف تعرضه للتحرش
رياضة: إنتر يستعيد الصدارة وبولونيا يسقط ميلان
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل الشاطر
أخبار: 186 شهيداً وجريحاً بالعدوان على الجوف
عربي ودولي: أزمة تهدد القطاع الصحي في غزة
اقتصاد: الغاز في أوروبا يتجاوز 100 يورو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026