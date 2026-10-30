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المؤتمر نت - كشفت القوات المسلحة اليمنية عن الإدارة العملياتية والقيادة العسكرية الميدانية التي يقوم بها بعض ضباط العدو السعودي في اليمن

القوات المسلحة تكشف تفاصيل الإدارة العسكرية السعودية في اليمن

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تكشف تفاصيل الإدارة العسكرية السعودية في اليمن
كشفت القوات المسلحة اليمنية عن الإدارة العملياتية والقيادة العسكرية الميدانية التي يقوم بها بعض ضباط العدو السعودي في اليمن والتي تدير المعركة وتشرف على كل التحشيدات العسكرية والمراكز العملياتية في اليمن وهي كالتالي:

1- قيادة القوات المشتركة

يدير القوات المشتركة في اليمن الضابط فهد بن حمد السلمان وهو يشرف على كل الضباط السعوديين في اليمن.

2-قوة الدعم والإسناد في الداخل اليمني يديرها الضابط علي عايض بن علي مطر الحارثي.

3-قوة شرورة وهي تدير عدد من القواعد العملياتية في الداخل اليمني ويديرها الضابط عبدالله بن فهد السهلي وتتكون من القواعد التالية:

▪︎-القاعدة العملياتية المتقدمة التي كانت تتواجد في المخا وجبل النار وتتواجد الآن في عدن ويديرها الضابط سعد بن محمد فنيس القحطاني.

▪︎-القاعدة العملياتية المتقدمة في شبوة (معسكر مرة) يديرها الضابط مصلح بن عيد العتيبي.

▪︎-القاعدة العملياتية المتقدمة في عدن (معسكر النصر) يديرها الضابط بدر بن صالح الحربي (العجيلي).

▪︎-القاعدة العملياتية المتقدمة في مأرب يديرها الضابط فارس الشمري (أبو سلطان).

▪︎-القاعدة العملياتية المتقدمة في المهرة يديرها الضابط ظافر حزام الشهراني.

▪︎-القاعدة العملياتية المتقدمة بحضرموت يديرها الضابط محمد طلال البلوي.

▪︎-قوة الواجب المشتركة 808 للدعم والإسناد في سقطرى يديرها الضابط سعيد الغامدي.

وأكدت القوات المسلحة أنها تمتلك كل التفاصيل عن هذه القوى وستعمل على ملاحقتها واستهدافها بشكل متواصل وسيكون هناك تقارير إعلامية تكشف تفاصيل أكثر عن هؤلاء الضباط.

ودعت القوات المسلحة كل المخدوعين من أبناء بلدنا إلى عدم الاستجابة لقادة العدو السعودي حتى لا يكونوا وقوداً لهم في محارق الموت كما تدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من معسكرات وتحشيدات العدو السعودي كونها أهدافاً عسكرية لقواتنا.








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