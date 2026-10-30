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المؤتمر نت - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، عدوانها على مدينة الخليل بالضفة الغربية، وسط تعزيزات عسكرية ومداهمات للمنازل

لليوم الثامن.. الاحتلال يواصل عدوانه على الخليل

المؤتمرنت -
لليوم الثامن.. الاحتلال يواصل عدوانه على الخليل
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، عدوانها على مدينة الخليل بالضفة الغربية، وسط تعزيزات عسكرية ومداهمات للمنازل، وإجبار مزيد من العائلات على النزوح القسري من مناطق غرب المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها وحدات هندسية من المدخل الشمالي لمدينة الخليل، عبر منطقة «فرش الهوى»، باتجاه منطقة «دير بحة» المغلقة والمحاصرة منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن حمودة الجعبة، الذي تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار، بالاشتراك مع أحمد الجعبة، في منطقة «فرش الهوى» الأسبوع الماضي، وشرعت في أعمال حفر وتكسير داخل المنزل، كما أجبرت عددًا من العائلات المقيمة في المنطقة على النزوح قسرًا.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وقرية الريحية جنوبًا، واحتجزت ثلاثة مواطنين، بينهم أسير محرر أُفرج عنه أمس الخميس، على خلفية مظاهر الاستقبال التي أقامتها عائلته، واعتدت عليهم بالضرب.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل مدينة الخليل ومخارجها، إلى جانب إغلاق منطقتي الجلدة ودير بحة، وسط مداهمات يومية لمنازل المواطنين وتدمير محتوياتها.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد الأسر التي هجّرها الاحتلال قسرًا من منطقتي الجلدة ودير بحة 537 أسرة، تضم 3361 فردًا، إضافة إلى مئات الأسر المحاصرة داخل منازلها، التي يمنع الاحتلال تنقل أفرادها أو وصول المساعدات الإنسانية إليها.

وأدى العدوان إلى تعطّل العملية التعليمية لنحو 262 ألف طالب في 589 مدرسة على مستوى محافظة الخليل خلال الأسبوع الماضي، فيما لا يزال آلاف الطلبة في المناطق المحاصرة والمهجّرة غير قادرين على الوصول إلى مدارسهم.

وعلى صعيد الجهود الإغاثية، أعلنت لجنة المساندة والإغاثة المكلفة من محافظ محافظة الخليل اعتماد بيانات 537 أسرة متضررة، تضم 3361 فردًا، بينهم 232 رضيعًا، و1193 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عامًا، و326 من كبار السن، و147 امرأة، و32 شخصًا من ذوي الإعاقة، و213 من المصابين بأمراض مزمنة.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت 531 اتصالًا لطلب المساعدة عبر رقمها المجاني، وجرى التعامل مع الاحتياجات بالتنسيق مع المؤسسات المختصة، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة في مجالات الإغاثة والإيواء والتعليم والشؤون القانونية والإعلامية والمالية.








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