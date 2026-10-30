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المؤتمر نت - أكد محافظ حضرموت لقمان باراس، أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة ضد العدو السعودي وتحشيداته، ماضيةٌ بكل ثباتٍ حتى إيقاف العدوان

محافظ حضرموت يدعو إلى مواجهة العدو وطرد تحشيداته

المؤتمرنت -
محافظ حضرموت يدعو إلى مواجهة العدو وطرد تحشيداته
أكد محافظ حضرموت لقمان باراس، أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة ضد العدو السعودي وتحشيداته، ماضيةٌ بكل ثباتٍ حتى إيقاف العدوان، ورفع الحصار، واستعادة كامل الحقوق المشروعة والثروات المنهوبة.

وأوضح المحافظ باراس، في تصريح صحفي، أن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، معنيون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتلاحم والاستنفار لمواجهة مؤامرات العدو السعودي ورفض أجنداته المشبوهة، ودحر تحشيداته وأدواته.

وجدّد الدعوة للمغرر بهم من أبناء حضرموت إلى مغادرة المعسكرات التابعة للعدو السعودي حتى لا يكونوا وقودًا لمعاركه الخاسرة وضحيةً لمطامعه التوسعية التي تستهدف أرضهم ومقدراتهم، وتشرعن نهب ثرواتهم الوطنية السيادية، مؤكدًا أن المعسكرات والمواقع التابعة للعدو أصبحت أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة.

ولفت محافظ حضرموت إلى أن القوات المسلحة تخوض اليوم معركة التحرر والاستقلال وانتزاع الحقوق، ما يتطلب استمرار الصمود والثبات ودعم الجبهات ورفدها بالرجال والمال والعتاد، لمواجهة العدو السعودي والتصدي لتحشيداته.

كما أكد أن انتهاكات العدو السعودي وأدواته وما يرتكبونه من جرائم لن تزيد اليمنيين إلا إصرارًا وثباتًا وصمودًا على الصمود والثبات وطرد المحتل وتحرير كل شبر من أرض الوطن.

وقال "إن محافظة حضرموت، بأبنائها ومشايخها وعلمائها ونخبها الأكاديمية والتربوية والثقافية، لن يكونوا إلا في صف الوطن، رافضين كل أشكال التبعية أو الارتهان للأعداء"، مبينًا أن حضرموت التاريخ والحضارة ستبقى عصيةً على كل محاولات مسخ هويتها، وحاضرةً في مقدمة الصفوف الوطنية لإسقاط رهانات المحتل وأدواته.

وبارك باراس، ما جاء في خطاب قائد الثورة يوم أمس الخميس، وما أكده على أن القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، وإنما تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخططاته التأمرية.

وطالب القبائل والقوى الوطنية الحرة في حضرموت والمحافظات المحتلة إلى رفع مستوى الوعي والتلاحم، وتفويت الفرصة على العدو الذي يسعى لتحويل أبناء البلد الواحد إلى أدوات لتنفيذ أجنداته وإدامة احتلاله للثروات والمنافذ الحيوية.

واختتم محافظ حضرموت تصريحه بدعوة أحرار اليمن في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه الوقوف إلى جانب القوات المسلحة في معركتها ضد العدو السعودي وتحشيداته، حتى إيقاف عدوانه ورفع حصاره وانتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني.








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