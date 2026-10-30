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المؤتمر نت - أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها لم تنفذ اليوم أي عملية باتجاه العمق السعودي

صنعاء تنفي استهداف العمق السعودي

المؤتمرنت -
صنعاء تنفي استهداف العمق السعودي
أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها لم تنفذ اليوم أي عملية باتجاه العمق السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن ما يدعيه العدو السعودي المجرم من إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة هى استمرار لبهتانه الكبير والعظيم بحق يمن الإيمان والحكمة.

وأشار إلى أن هذه الافتراءات على الشعب اليمني وقواته المسلحة المجاهدة لم يعد أحد يصدقها في هذا العالم.

وقال العميد سريع "هذا إفلاس أخلاقي وقيمي ودناءة وانحطاط من النظام السعودي المجرم والعميل".








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