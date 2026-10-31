المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ إبراهيم الصارم

بعث النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى المهندس عبدالرحمن إبراهيم أحمد الصارم المصنف، وفتح إبراهيم الصارم وكالة آل المصنف في مخلاف نقذ مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، في وفاة والدهم الشيخ إبراهيم أحمد الصارم المصنف عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 210، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،