المؤتمرنت -

768 شهيداً وجريحاً منذ بدء التصعيد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أن إجمالي ضحايا العدو السعودي على اليمن منذ بداية التصعيد حتى 30 أكتوبر 2026م، بلغ 768 شهيدا وجريحا جلهم نساء وأطفال.



وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن عدد الشهداء بلغ 232 مدنيًا، بينهم 68 طفلًا و35 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 536 مدنيا، بينهم 137 طفلًا و72 امرأة.



وأشارت إلى أن محافظة تعز جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا الذين بلغوا 279 شهيدا وجريحا، تلتها محافظة صعدة بـ 166، ثم الجوف بعدد 114، ومحافظة صنعاء بـ 58 والحديدة 47 شهيدا وجريحا، إضافة إلى عشرات الضحايا في بقية المحافظات.



وأكدت وزارة الصحة والبيئة أن هذه الأرقام تعكس جرائم حرب ممنهجة بحق المدنيين، وتشير إلى استهداف مباشر للأطفال والنساء في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.



ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف العدوان ومحاسبة مرتكبيه.