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المؤتمر نت - قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 9518 إخطارا بالهدم ووقف البناء منذ عام 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي

9518 إخطاراً بالهدم في الضفة والقدس منذ 2015

المؤتمرنت -
9518 إخطاراً بالهدم في الضفة والقدس منذ 2015
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 9518 إخطارا بالهدم ووقف البناء منذ عام 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، في إطار سياسات تستهدف التحكم في الحيز الجغرافي الفلسطيني وتقييد التوسع العمراني.

وأوضحت الهيئة، في تقرير صدر اليوم، أن إجمالي الإخطارات المسجلة خلال الفترة من 2015 إلى 2025 بلغ 9174 إخطارا، أضيف إليها 344 إخطارا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليرتفع العدد إلى 9518 إخطارا.

وأشارت الهيئة إلى أن محافظة الخليل سجلت أعلى عدد من الإخطارات بواقع 2697 إخطارا خلال الفترة المذكورة، تلتها بيت لحم بـ1310 إخطارات، ثم رام الله والبيرة بـ1118 إخطارا، والقدس بـ929 إخطارا.

ولفتت إلى أن عدد الإخطارات ارتفع من 701 إخطار عام 2015 إلى 1333 إخطارا عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 939 إخطارا عام 2024 ويعاود الارتفاع إلى 991 إخطارا خلال عام 2025.

كما أوضحت أن الموافقة على طلبات البناء الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" ظلت محدودة للغاية، ما يجعل الحصول على التراخيص أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة للفلسطينيين.

وأكدت الهيئة، أن أوامر الهدم ووقف البناء تشكل إحدى أبرز أدوات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وترتبط، في كثير من المناطق، بسياسات تشمل الاستيلاء على الأراضي وتقييد الوصول إليها وإعاقة التنمية العمرانية والاقتصادية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الممتلكات الخاصة للسكان الواقعين تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية اعتبرت في رأي استشاري صدر عام 2024 أن سياسات الترخيص والهدم التمييزية بحق الفلسطينيين تمثل شكلا من أشكال التمييز المحظور.








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