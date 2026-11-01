المؤتمرنت -

بدء صرف نصف راتب في صنعاء

بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الثاني من معاش شهر نوفمبر 2021م للمتقاعدين المدنيين.



وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الإستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقا لأحكام للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا.



وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيرا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي تولي اهتماما خاصا بشريحة المتقاعدين تقديرا لعطائهم و خدمتهم الطويلة للوطن.



ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش.



وثمن التعاون الكبير من الجهات المعنية وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل إلى جانب كوادر وموظفي الهيئة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي و هيئة التوفير البريدي الذي ساهموا في إنجاح عملية الصرف.